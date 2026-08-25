La triste vicenda della piccola Anna Rosa ha spinto molte famiglie a controllare la copertura vaccinale dei figli e a richiedere nuove somministrazioni. Al momento non risultano nuovi casi oltre ai due già noti

L'Istituto Superiore di Sanità ha confermato, che «i campioni dell'Arnas Civico di Palermo sono positivi al Corynebacterium diphteriae», il batterio, che causa la difterite, e al «gene della tossina respiratoria», che ha causato la morte della piccola Anna Rosa, la bambina di quattro anni. Dal 17 agosto l'Asp ha attivato i protocolli di sanità pubblica: indagine epidemiologica, tracciamento dei contatti, verifica dello stato vaccinale e misure di profilassi.

La situazione dei casi

L’Asp di Palermo, dal 17 agosto, ha attivato tutte le procedure previste dai protocolli dopo il caso di difterite che ha coinvolto la bambina di quattro anni deceduta. Avviate indagine epidemiologica, individuazione e monitoraggio dei contatti, con verifiche sullo stato vaccinale e sulle condizioni cliniche delle persone nella rete dei contatti. I sanitari hanno adottato le misure di profilassi ritenute necessarie. Non risultano nuovi casi oltre ai due già noti.

A Catania cresce richiesta vaccinazioni

La triste vicenda della bambina di Palermo ha spinto molte famiglie catanesi a controllare la copertura vaccinale dei figli e a richiedere nuove somministrazioni. L'Asp di Catania amplia l'accesso senza prenotazione per la prima vaccinazione nei primi mesi di vita, i bambini nati nel 2024 e da oggi anche nati nel 2025. Resta anche attiva la prenotazione on line per velocizzare il percorso.