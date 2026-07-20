Primo discorso a Downing Street dopo l’incarico ricevuto da re Carlo: «La Gran Bretagna deve mostrare al mondo che può ritrovare la sua stabilità: è questa la sfida che abbiamo davanti»

Andy Burnham è ufficialmente il nuovo primo ministro del Regno Unito. Dopo aver ricevuto l'incarico da re Carlo III a Buckingham Palace, in seguito alle dimissioni formali di Keir Starmer, il nuovo leader laburista ha pronunciato il suo primo discorso davanti a Downing Street, promettendo una svolta per il Paese.

«La Gran Bretagna deve mostrare al mondo che può ritrovare la sua stabilità: è questa la sfida che abbiamo davanti», ha dichiarato Burnham, annunciando un piano decennale per rilanciare il Regno Unito e migliorare le condizioni economiche e sociali dei cittadini. Il nuovo premier ha assicurato anche interventi immediati per sostenere le famiglie alle prese con il caro vita.

Nel suo intervento, Burnham ha delineato le priorità del nuovo governo: maggiore decentramento dei poteri, più controllo pubblico sui servizi essenziali, investimenti nella difesa e misure per contrastare il fenomeno dei senzatetto. Ha inoltre ribadito l'intenzione di rispettare le regole fiscali, mantenendo sotto controllo la spesa pubblica e il welfare in modo «equo e sostenibile».

Sul piano internazionale, il nuovo primo ministro ha confermato la continuità della politica estera britannica, garantendo il pieno sostegno all'Ucraina. Burnham ha annunciato che uno dei suoi primi contatti da premier sarà una telefonata al presidente ucraino Volodymyr Zelensky, oltre a un colloquio con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. «Non ci saranno cambiamenti» nel sostegno a Kiev, ha assicurato.

Prima di lasciare Downing Street, Keir Starmer ha rivendicato i risultati ottenuti nei due anni di governo, sostenendo di consegnare un Paese «più forte e più equo» rispetto al suo insediamento. L'ex premier ha espresso il proprio sostegno al successore: «Auguro ogni successo ad Andy Burnham, avrà il mio pieno sostegno».

Anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha rivolto un messaggio di congratulazioni al nuovo premier britannico. «Congratulazioni e auguri di buon lavoro al nuovo primo ministro Andy Burnham. Italia e Regno Unito sono legati da una profonda amicizia e da una collaborazione che, negli anni, si è fatta sempre più solida», ha scritto sui social, auspicando un ulteriore rafforzamento del partenariato strategico tra i due Paesi. Meloni ha inoltre ringraziato Keir Starmer «per il lavoro svolto e per l'impegno con cui ha contribuito a rendere ancora più forte il rapporto tra Italia e Regno Unito».

Per re Carlo III si tratta del quarto insediamento di un primo ministro dall'inizio del suo regno, nel settembre 2022. Dopo Liz Truss, Rishi Sunak e Keir Starmer, il sovrano ha ora affidato la guida del governo ad Andy Burnham, chiamato a guidare il Regno Unito in una nuova fase politica.