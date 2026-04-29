Il cadavere di una ragazza, Elisa Giugno, è stato ritrovato in un campo nel comune di Cecima (Pavia), in Oltrepò Pavese. A lanciare l'allarme è stata una persona transitata nella zona, che ha visto il corpo affiorare dall'erba, in fondo a una scarpata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il medico legale.

Al momento non viene esclusa nessuna ipotesi, dall'overdose, al malore, all'omicidio. Sul cadavere non apparirebbero segni evidenti di violenza, ma solo l'autopsia potrà far luce sulle ragioni della morte. Dall'esame autoptico potrebbero emergere traumi che, a un primo sommario esame del corpo, non sono stati visibili.

I carabinieri hanno accertato che la giovane è stata vista l'ultima volta mercoledì scorso, 22 aprile, a Cecima. Il giorno dopo i suoi familiari ne hanno denunciato la scomparsa. La ragazza, da quanto si è saputo, era ospitata a casa di un amico a Serra del Monte, una località che fa parte del territorio comunale di Cecima. L'abitazione del ragazzo, 23 anni, è stata ispezionata oggi pomeriggio per diverse ore dai carabinieri. Il giovane è stato ascoltato dai militari, nel tentativo di ricostruire i movimenti della 22enne sino al momento in cui è scomparsa. Il decesso potrebbe risalire anche a uno o due giorni fa. Si sta cercando di capire se la giovane sia arrivata da sola nel luogo dove è stata ritrovata senza vita, oppure accompagnata da qualcuno.