La tragedia nel sud-est della Francia durante l'ondata di calore. I piccoli sarebbero saliti nell'auto senza che la madre se ne accorgesse. Soccorsi inutili, la procura punta sull'ipotesi del colpo di calore
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Due bambini, di due e quattro anni, sono stati trovati morti nell'auto di famiglia nel sud-est della Francia colpita da un'ondata di caldo estremo.
«Le cause della morte non sono ancora state determinate, ma l'ondata di caldo è la principale pista investigativa», ha affermato Helene Mourges, procuratrice della città di Carpentras, dove erano previste temperature massime di 39°C.
I due bambini sono stati trovati privi di sensi nell'auto di famiglia, parcheggiata nel garage di casa nel quartiere Bois de l'Ubac di Carpentras. Nonostante i tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori, sono deceduti entrambi. Lo riporta la Provence sottolineando che i bimbi sono stati trovati in arresto cardiaco. Secondo le prime ricostruzioni, sarebbero rimasti intrappolati all'interno dell'auto, che era molto calda. Non è ancora chiaro come siano entrati nel veicolo di famiglia né per quanto tempo vi siano rimasti ma, riportano i media francesi, le prime testimonianze raccolte suggeriscono che siano saliti nell'auto all'insaputa della madre 33enne.