Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha minacciato di interrompere gli scambi commerciali con l'Unione europea, in risposta al progetto di rendere il Canada il primo Paese membro associato dell'Ue. «Lo trovo ridicolo», ha dichiarato il tycoon ai giornalisti quando è stato interpellato sulla proposta della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.

«Se lo faranno, se riterrò che si tratti di un atto ostile, imporrò dazi molto pesanti o interromperò ogni scambio commerciale con l'Europa», ha affermato.

Carney: «Europa e Canada uniti da affinità elettiva»

Il Canada «accoglie con favore» l'ambizione dell'Unione europea di renderlo il primo suo «membro associato», ha dichiarato il premier canadese Mark Carney nel corso del suo discorso al Parlamento europeo.

«E vi dirò che i sondaggi mostrano come la stragrande maggioranza dei canadesi sostenga legami molto più stretti con l'Europa», ha aggiunto, sottolineando che la costruzione di «un'alleanza per il futuro» è un approccio «unico e positivo che definiremo insieme, costruendo sui nostri punti di forza comuni e basandoci sui nostri valori condivisi».

«Il Canada e l'Europa non sono legati dalla geografia, anche se i nostri amici danesi sanno che condividiamo un confine di tremila chilometri nell'Artico. Siamo legati da un'affinità elettiva, scelta, rinnovata e più forte proprio per questo», ha sottolineato Carney, richiamando l'espressione utilizzata dallo scrittore tedesco Johann Wolfgang von Goethe per descrivere «elementi diversi che si combinano a causa della loro attrazione intrinseca».