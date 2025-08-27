Non c’è tregua per Stefano De Martino e la sua nuova compagna, Caroline Tronelli. La loro storia, cominciata in primavera tra sguardi complici e primi avvistamenti di paparazzi, è diventata in poche settimane un fiume di gossip, scandali e titoli a effetto. L’ultima puntata arriva dal settimanale Diva e Donna, che pubblica foto della coppia in barca in Sardegna e sgancia la bomba: «Caroline Tronelli potrebbe essere già incinta».

Basta una frase e il sospetto di un pancino appena accennato per trasformare un’estate di vacanze in mare in un caso mediatico. Negli scatti, lui in costume bianco e occhiali da sole, lei in bikini scuro, abbracciata e sorridente, quasi a voler spazzare via l’onda lunga dello scandalo digitale che li ha travolti poche settimane fa.

Perché la favola ha già conosciuto il suo lato oscuro: il furto e la diffusione di video intimi della coppia, trafugati direttamente dalle telecamere di sorveglianza installate in casa della Tronelli. Un episodio gravissimo, che ha messo in moto due procure: quella di Roma, per l’accesso abusivo al sistema informatico, e quella di Tempio Pausania, per la diffusione di materiale sessualmente esplicito. Le indagini puntano a un tecnico che avrebbe installato l’impianto e che, approfittando delle password, avrebbe trafugato le immagini per rivenderle.

Lo choc è stato enorme. Non solo per la violazione della privacy, ma anche per l’imbarazzo pubblico che ne è seguito. A riconoscere uno dei presunti responsabili è stato persino un follower, che in un frame del video ha individuato un tatuaggio. Un dettaglio che, incrociato con altri elementi, ha convinto gli inquirenti a non sottovalutare nessuna pista.

Eppure, nonostante l’inchiesta e i riflettori, De Martino e Tronelli hanno scelto di non nascondersi. Al contrario, continuano a mostrarsi complici e sereni, quasi a voler dire che nulla potrà scalfire il loro rapporto. Le immagini in barca parlano da sole: abbracci, baci, giochi d’acqua e una spensieratezza che sembra studiata per zittire le malelingue.

In questo clima sospeso tra cronaca giudiziaria e cronaca rosa, arriva la voce della presunta gravidanza. Caroline, 22 anni, non ha commentato. Nemmeno Stefano. Ma bastano pochi centimetri di addome più morbido per far decollare l’immaginario collettivo. Il “pancino sospetto” è il carburante ideale per il gossip estivo, che da giorni non parla d’altro.

Se fosse vero, per De Martino sarebbe il secondo figlio, dopo Santiago avuto da Belen Rodríguez. Una notizia che aggiungerebbe un capitolo inaspettato a una storia già densa di colpi di scena: dall’amore nato in fretta alle vacanze da favola, fino allo scandalo informatico che ha rischiato di rovinarne l’immagine.

Per ora, però, restano solo voci. E la sensazione che la love story tra il conduttore Rai e la giovane influencer napoletana sia destinata a diventare il romanzo rosa-nero più chiacchierato dell’estate 2025. Tra yacht di lusso, indagini della magistratura e indiscrezioni su un possibile bebè, De Martino e Tronelli si confermano la coppia del momento: amati, criticati, spiati e inevitabilmente al centro della scena.

Il resto lo farà il tempo: se il gossip sul pancino troverà conferma o se resterà l’ennesima suggestione. Intanto, nel mare limpido della Sardegna, Stefano e Caroline continuano a baciarsi al sole. Come se niente fosse accaduto, come se lo scandalo dei video non fosse mai esploso, come se il mondo intorno potesse limitarsi a guardare e commentare.

Perché, nel bene o nel male, l’estate 2025 porta il loro nome inciso a lettere cubitali.