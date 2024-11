Centrato a Rovigo il 6 al Superenalotto: il vincitore si porta a casa un montepremi di ben 85,1 milioni di euro. Il tutto grazie a una schedina da tre euro.

La sestina vincente è stata: 9, 10, 19, 40, 52, 56 - Jolly 50 - SuperStar 42. Il 6 è stato realizzato a Rovigo presso il punto vendita Sisal tabacchi situato in Viale Tre Martiri 23 A. Non tutto il montepremi finirà però nelle tasche del fortunato vincitore: per effetto della cosiddetta "tassa sulla fortuna" circa 17 milioni torneranno nelle casse dello Stato. È infatti previsto che le vincite siano esentasse fino ai 500 euro, ad di sopra di questa cifra il prelievo cresce proporzionalmente all'importo vinto.



Quella di Rovigo è la quarta vincita del 2023. L'ultimo 6 - da 42,5 milioni - è stato centrato a Teramo il 10 giugno scorso con una schedina da un euro. In totale, dalla nascita del Superenalotto ad oggi, sono 114 i jackpot assegnati. Dalla prossima estrazione il montepremi ripartirà da 18 milioni di euro.