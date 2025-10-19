Una banda di ladri ha rubato questa mattina alcuni preziosissimi gioielli della collezione di Napoleone Bonaparte dal Museo del Louvre di Parigi. Il colpo è avvenuto all'apertura del museo, uno dei più famosi e visitati del mondo.

Nove i gioielli rubati dalle teche, tra cui una collana, una spilla e una tiara. Due dei pezzi - una corona dell'imperatrice Eugenia - sono stati ritrovati. I gioielli rubati hanno un valore "inestimabile", secondo il ministro dell'Interno Laurent Nunez, che ha annunciato un’inchiesta sull'accaduto, subito aperta dalla Procura di Parigi per furto organizzato e associazione per delinquere. Il museo è stato evacuato e chiuso per l'intera giornata.

Sarebbero stati quattro i criminali a compiere il colpo. Secondo quanto riportano i media francesi, i banditi, in scooter, completamente incappucciati, sarebbero riusciti ad accedere all'edificio sul lato della Senna dove erano in corso dei lavori. Armati con piccole motoseghe, hanno utilizzato, pare, un montacarichi da traslochi per raggiungere direttamente la sala presa di mira, nella Galleria Apollo.

Dopo aver rotto le finestre due uomini sono entrati nell'edificio, mentre un terzo è rimasto all'esterno. I criminali sarebbero fuggiti sempre a bordo di scooter, dirigendosi verso l'autostrada A6.

Una testimone ha raccontato che "la polizia correva vicino alla Piramide e cercava di entrare al Louvre attraverso le porte a vetri laterali, ma erano chiuse a chiave e impossibili da aprire. All'interno, tutti correvano e bussavano alle porte a vetri per uscire, ma invano. Sono arrivati la polizia e la gendarmeria".