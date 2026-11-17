Davanti a uno sportello drive-in di Chase, a Irving, in Texas, una donna prova a prelevare. Lo schermo resta fermo su un avviso: fuori servizio. La foto l'ha scattata l'Associated Press lunedì 16 novembre. È l'ultima di una serie di immagini che in pochi giorni, da una parte e dall'altra dell'oceano, hanno messo alla prova i nervi di molte persone.

Venerdì 13 un guasto alla rete di comunicazioni della FAA ha fermato per quasi cinque ore quasi tutti i voli in partenza dagli Stati Uniti. È stato il blocco nazionale più lungo dall'11 settembre: oltre diciassettemila cancellazioni in tre giorni, passeggeri seduti per terra negli scali ad aspettare notizie. Lo stesso giorno un guasto di Microsoft aveva spento per ore Outlook, Teams e Copilot. Due giorni prima, l'11 novembre, una mail firmata Mikhail Andropov era arrivata a circa seimila scuole italiane annunciando bombe e attentati. Centinaia di istituti evacuati, nessun ordigno trovato, un vertice a Palazzo Chigi e la presidente del Consiglio che parlava di una strategia per il caos. Ieri mattina le mail sono tornate per la terza volta, in un centinaio di scuole; stavolta, applicando la direttiva del Viminale, nessuno è stato fatto uscire. Poi, nel pomeriggio italiano, sono saltati i conti online delle banche americane.

I primi problemi sono comparsi in mattinata. Su Downdetector, il sito che raccoglie le segnalazioni degli utenti sui disservizi online, le proteste sono cresciute piano e poi sono esplose intorno alle dieci del mattino sulla costa del Pacifico, le sette di sera in Italia. Il centro del guasto era JPMorgan Chase, la più grande banca degli Stati Uniti: quasi cinquemila segnalazioni nel primo pomeriggio, metà delle quali su saldi e transazioni. Chi apriva l'app trovava un messaggio mai visto: alcuni servizi non sono disponibili, ci stiamo lavorando, riprovate più tardi. Qualcuno ha raccontato di non essere riuscito a operare nemmeno al bancomat o in filiale.

Poi l'onda si è allargata. Oltre ottocento segnalazioni per Wells Fargo, centinaia per Bank of America e U.S. Bank, qualcuna per Truist e Capital One. Sul sito di Wells Fargo è comparso un avviso: home banking temporaneamente non disponibile, conti comunque raggiungibili da sportelli automatici, filiali e servizio clienti. Hanno avuto problemi anche alcune app finanziarie che si appoggiano ai conti Chase, tanto che Plaid, la società che fa da ponte tra banche e applicazioni, ha aperto una segnalazione di interruzione parziale.

La versione di Chase è stata affidata a un comunicato di due righe: per un problema tecnico alcune transazioni richiedono più tempo del solito, ma i clienti mantengono l'accesso ai conti e ai fondi, e la banca lavora per risolvere il prima possibile. Un portavoce ha parlato di un "bug", non di un attacco informatico. Una fonte citata dalla Cnbc ha aggiunto che non ci sono indizi di malintenzionati. Sui social intanto girava di tutto, compresa la tesi di un attacco condotto con l'intelligenza artificiale. Finora nessun elemento la sostiene.

Il passaggio che spiega meglio la giornata riguarda Zelle, il sistema di pagamenti istantanei con cui gli americani si scambiano denaro tra privati. Lo gestisce Early Warning Services, una società che appartiene alle stesse grandi banche. Zelle ha fatto sapere che la sua rete funzionava e che i guai nascevano dagli istituti; alla Nbc di Chicago un portavoce è stato più diretto: è un problema di Chase. U.S. Bank ha confermato che i suoi sistemi non erano coinvolti, avvertendo però che i pagamenti Zelle con altre banche potevano subire ritardi. Buona parte delle segnalazioni sugli altri istituti, insomma, nasceva da trasferimenti diretti verso conti Chase o in arrivo da lì. Un solo ingranaggio fermo, e la catena si è bloccata più a valle.

Sui numeri serve prudenza. Downdetector conta chi segnala un problema, non i clienti effettivamente colpiti: cinquemila segnalazioni possono nascondere una platea molto più ampia, oppure gonfiarsi per l'effetto contagio dell'allarme. Le testate italiane che hanno ripreso la notizia, da Adnkronos al Fatto Quotidiano, parlano di migliaia di clienti bloccati. È una stima plausibile, ma resta una stima. All'ultimo aggiornamento disponibile né Chase né le altre banche avevano annunciato il ritorno alla normalità, né spiegato da dove sia partito l'errore.

Tre episodi con cause diverse e nessun filo che li unisca, almeno finora. Il blocco dei voli è stato attribuito a impianti vecchi, che il segretario ai Trasporti Sean Duffy chiede di rifare con cinquanta miliardi di dollari. Il tilt delle banche, a un errore nei sistemi di Chase. Gli allarmi nelle scuole invece sono un'azione deliberata, e su quelli indagano le procure. Chi li vive uno dopo l'altro, però, non fa distinzioni tecniche. Sente che le cose su cui conta ogni giorno, un volo, la scuola dei figli, il conto in banca, possono smettere di funzionare da un momento all'altro. È su questa sensazione che cresce la paura, ed è la paura il terreno migliore per chi vuole seminare caos: basta una mail anonima per mettere in allarme seimila scuole, basta una voce sui social per trasformare un bug in un attacco. Chase ha ripetuto per tutto il giorno che i fondi erano al loro posto. Alla donna davanti allo sportello di Irving resta un'altra domanda: quante volte, nelle prossime settimane, ci sentiremo dire che è tutto sotto controllo?