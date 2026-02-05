Mediaset alza il livello dello scontro con Fabrizio Corona: una lettera dello Studio Legale Gulotta Varischi Pino è arrivata anche a Linea Eventi, che gestisce il Momento Club di Ghezzano dove Corona è atteso a San Valentino. Il messaggio è chiaro: attenzione a ciò che viene detto sul palco, perché chi organizza e promuove potrebbe finire nel perimetro delle responsabilità.

Chi pensava che Fabrizio Corona avesse imparato la lezione con gli Agnelli, oggi può aggiornare il manuale. Si sbatte, urla, sventola la mazza da baseball. Ma, sempre più, ogni giorno che passa ricorda i lemming, i piccoli roditori artici passati alla leggenda per la loro marcia collettiva verso il precipizio: non si arrestano, non deviano, non riflettono. Continuano a correre, anche quando il baratro è evidente.

Perché il re dei paparazzi, forse obnubilato dal successo della sua rete tv, ha di nuovo sottovalutato i suoi bersagli. E sembra non voler capire che ci sono avversari molto più grossi di lui. Prendersela direttamente con Mediaset, cercando di fare la lotta nel fango con Pier Silvio e Marina Berlusconi, non è la stessa cosa che andare a rivoltare il cestino della spazzatura di qualche tronista o morto di fama, sperando che da lì salti fuori la notizia del giorno, il video, l’umiliazione monetizzabile. Continua a leggere su LaCapitale.it