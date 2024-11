Il portavoce conferma la notizia: il premier e la moglie non erano presenti. L'Idf ha solo informato di un velivolo caduto in un'area aperta, senza provocare feriti

Il portavoce del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato che «un drone è stato lanciato verso l'abitazione del premier a Cesarea», aggiungendo che «Netanyahu e la moglie Sara non erano nell'abitazione». Un video è stato postato sui social da alcuni familiari degli ostaggi che stavano manifestando davanti all'abitazione del premier: le immagini mostrano diverse ambulanze e personale della sicurezza.

La tv pubblica Kan ha fatto vedere il drone in arrivo nella zona. Non è ancora chiaro se ad essere colpita sia stata la casa del primo ministro. I residenti hanno riferito di un forte boato ma le sirene dall'arme non sono scattate. Lo riferiscono i media israeliani.

L'agenzia di stampa del Qatar, Al Araby, riporta che l'obiettivo del drone lanciato oggi dal Libano sulla città israeliana di Cesarea, a nord di Tel Aviv, era «la residenza personale del primo ministro Benjamin Netanyahu». Da parte sua, nel dare la notizia dell'attacco, l'esercito israeliano (Idf) ha affermato che un drone «ha colpito una struttura nella zona di Cesarea», aggiungendo che «non sono stati segnalati feriti».