La decisione del tycoon dopo la sentenza con cui la Corte Suprema degli Stati Uniti ha bocciato la legalità di gran parte delle tariffe imposte dalla sua amministrazione
PHOTO
Donald Trump
I nuovi dazi globali al 15%, decisi da Donald Trump dopo la sentenza con cui la Corte Suprema degli Stati Uniti ha bocciato la legalità di gran parte delle tariffe imposte dalla sua amministrazione, preoccupano l'Ue che ora chiede chiarezza al tycoon. E, soprattutto, di rispettare gli impegni assunti.
La richiesta arriva nero su bianco in una dichiarazione diffusa dalla Commissione Europea, scritta in vista del voto in commissione Commercio dell'Europarlamento proprio per dare il via libera all'accordo Usa-Ue sui dazi fissato per martedì prossimo. Alle richieste europee replica, almeno in parte rassicurando, il rappresentante Usa per il Commercio Jamieson Greer, secondo il quale gli accordi rimarranno validi nonostante la sentenza. Ma intanto il voto in Ue di martedì prossimo rischia di saltare.
Ue chiede chiarezza a Trump
«Un accordo è un accordo. Come principale partner commerciale degli Stati Uniti, l'Unione Europea si aspetta che gli Usa onorino gli impegni assunti con la Dichiarazione congiunta, come la Ue mantiene i propri impegni» quanto si legge nella dichiarazione diffusa dalla Commissione Ue dopo l'annuncio del tycoon sui nuovi dazi globali.
«La Commissione Europea chiede piena chiarezza sui passi che gli Stati Uniti intendono fare a seguito della recente sentenza della Corte Suprema sull'International Emergency Economic Powers Act (Ieepa)», prosegue la dichiarazione con il riferimento al fatto che sabato scorso Trump ha innalzato al 15% i dazi sulle importazioni negli Usa.