Il presidente in un post sul social Truth: «Pechino si renderà conto che i tempi in cui si derubavano gli Stati Uniti e altri Paesi non sono più accettabili»

Donald Trump congela per 90 giorni i dazi contro tutti i paesi, ad eccezione della Cina. Nei prossimi 3 mesi, annuncia il presidente degli Stati Uniti, verranno adottate tariffe del 10%. Pugno durissimo invece contro la Cina: contro Pechino, verranno adottati dazi del 125% con effetto immediato.

«Considerata la mancanza di rispetto dimostrata dalla Cina nei confronti dei mercati mondiali, aumento al 125% i dazi applicati alla Cina dagli Stati Uniti d'America al 125%, con effetto immediato», scrive il presidente in un post sul social Truth.

«A un certo punto, si spera nel prossimo futuro, la Cina si renderà conto che i tempi in cui si derubavano gli Stati Uniti e altri Paesi non sono più sostenibili né accettabili. Al contrario, considerando che oltre 75 paesi hanno contattato rappresentanti degli Stati Uniti, inclusi i Dipartimenti del Commercio, del Tesoro e del Rappresentante del Commercio per negoziare una soluzione alle questioni in discussione relative a commercio, barriere commerciali, tariffe doganali, manipolazione valutaria e tariffe non monetarie e considerato «che questi paesi, sul mio suggerimento non hanno in alcun modo reagito contro gli Stati Uniti, autorizzo una pausa di 90 giorni e una tariffa doganale reciproca sostanzialmente ridotta del 10% durante questo periodo, con effetto immediato».