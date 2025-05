Controlli in corso da parte dei militari anche a casa dei genitori del ragazzo e dei suoi amici Roberto Freddi e Mattia Capra, che frequentavano l’abitazione di via Pascoli

Perquisizioni sono in corso a casa di Andrea Sempio, a Voghera (Pavia) nuovo indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, e a casa dei suoi genitori, a Garlasco. Lo si apprende da fonti vicine alle indagini. Sul posto i carabinieri del Nucleo investigativo di Milano coordinati dalla Procura della Repubblica di Pavia.

Le perquisizioni sono coordinate dal procuratore di Pavia, Fabio Napoleone, dall'aggiunto Stefano Civardi e dalla pm Valentina De Stefano. Andrea Sempio, di 37 anni, è indagato nell'ambito di una nuova ricostruzione del delitto di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco (Pavia) il 13 agosto 2007. Per l'omicidio è stato condannato in via definitiva, nel 2015 l'ex fidanzato della vittima, Alberto Stasi, attualmente in semilibertà.

Le perquisizioni in corso dall'alba di oggi sarebbero finalizzate, tra le altre cose, all'acquisizione di supporti informatici. Da indiscrezioni infatti, sarebbero stati sequestrati telefonini e pc. Controlli sarebbero in corso oltre che a casa dei genitori di Andrea Sempio, anche di suoi due amici, Roberto Freddi e Mattia Capra. Entrambi frequentavano l’abitazione di via Pascoli in quanto amici di Marco Poggi, fratello della vittima. Una perquisizione è in corso anche in un’area campestre di Tromello, piccolo centro alle porte di Garlasco. Qui i carabinieri si starebbero muovendo alla ricerca della possibile arma del delitto.