L’ex deputato del Movimento Cinque Stelle si trovava sull’isola caraibica per la realizzazione di alcuni reportage e documentari video quando è stato colpito da un ictus
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L’ex parlamentare Alessandro Di Battista non farà rientro in Italia nella giornata odierna come precedentemente programmato. Il ritardo del trasferimento sanitario è legato a un intervento chirurgico al quale l’esponente politico è stato sottoposto presso una struttura ospedaliera di L’Avana, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera.
La notizia del rinvio è stata resa nota dall’associazione Schierarsi, realtà fondata dallo stesso Di Battista. Attraverso un comunicato diffuso sui canali d’informazione e ripreso dalle pagine social ufficiali, il gruppo ha invitato alla prudenza e al rispetto della riservatezza sulla diffusione delle notizie in attesa di nuovi sviluppi sullo stato di salute del reporter.
I primi sintomi, il malore a Santa Clara e i soccorsi
L’ex rappresentante del Movimento Cinque Stelle si trovava sull’isola caraibica per la realizzazione di alcuni reportage e documentari video quando è stato colpito da un ictus nella giornata del 28 agosto.
Nei giorni precedenti l’evento l’autore aveva accusato intensi e prolungati dolori alla testa. Il malore improvviso e la conseguente perdita di conoscenza si sono verificati nei pressi della località di Santa Clara, dove il paziente ha ricevuto i primi interventi d’urgenza. Successivamente si è reso necessario il trasferimento nella capitale cubana per garantire un quadro di assistenza tecnica più avanzato e approfondito.
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