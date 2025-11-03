Si trovava in un hotel, dove era ospite da qualche giorno dopo essere stato allontanato da una comunità di recupero. Nel 2015 era stato autore di un fatto analogo. Tra lui e la vittima non vi sarebbe alcun legame

È stato rintracciato questa sera dai carabinieri del comando provinciale di Milano il presunto aggressore della donna di 43 anni, accoltellata questa mattina in piazza Gae Aulenti. Si tratta di un 59enne, nato a Bergamo, rintracciato grazie alla gemella, che lo ha riconosciuto dalle immagini diffuse dagli inquirenti. L'uomo si era rifugiato in un hotel di Milano, dove era ospite da qualche giorno, dopo essere stato allontanato da una comunità di recupero del Varesotto. L'uomo aveva ancora addosso gli abiti di questa mattina.

Nel 2015 l'uomo aveva già compiuto un'aggressione simile a quella di questa mattina. Tra lui e la vittima non ci sarebbe alcun legame.

La vittima, Anna Laura Valsecchi è in prognosi riservata. Soccorsa dal personale del 118, dopo l'aggressione, è stata operata all'ospedale Niguarda di Milano.

L'aggressione, durata appena cinque secondi, è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza della zona. La donna, con un cappotto chiaro, nelle mani la borsa e la tracolla con il computer, cammina vicino a un parcheggio di biciclette tra due grattacieli della piazza, quando l'uomo –a volto scoperto – arriva alle sue spalle e la colpisce alla schiena. Un colpo secco e violento, prima di allontanarsi in fretta.

Quando è stata soccorsa, la donna aveva un lungo coltello da cucina conficcato nella schiena, sul fianco.

Dirigente di Finlombarda, la società finanziaria della Regione Lombardia, Anna Laura Valsecchi è responsabile dell'ufficio Stipula ed Erogazioni di Finlombarda: è sposata e madre di una bambina. Questa mattina, la 43enne stava andando a lavorare quando è stata aggredita alle spalle.