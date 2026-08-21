A Tito, in provincia di Potenza, i sanitari del 118 hanno tentato invano di rianimare la donna. I carabinieri indagano sulla dinamica e non escludono alcuna ipotesi

Una donna di 57 anni è stata trovata morta nell’appartamento in cui abitava a Tito, in provincia di Potenza. La vittima presentava un gravissimo trauma facciale. A dare l’allarme sono stati il marito e il figlio, che si trovavano con lei nell’abitazione. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno tentato invano di rianimarla.

Sulla vicenda sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri, che stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto. Al momento, secondo quanto riferito dagli investigatori, non viene esclusa alcuna ipotesi. L’abitazione è stata sottoposta a sequestro per consentire i rilievi. Marito, figlio e altri familiari sono stati ascoltati dagli investigatori nell’ambito degli accertamenti coordinati dalla Procura di Potenza.