Sarebbe stata uccisa a coltellate Stefania Camboni, 58 anni, trovata morta stamattina nel suo appartamento in un villino di Fregene. Sul corpo sarebbero state riscontrate ferite d'arma da taglio.

Sequestrata a poca di stanza dall'abitazione l'auto della donna trovata fuori strada e con il finestrino abbassato. Sulla vicenda indagano i carabinieri di Ostia.

Dalle primissime informazioni, sembra che vivesse da sola in una porzione di una villetta dove c'è anche l'abitazione del figlio con la moglie. A dare l'allarme proprio il figlio della donna che ha riferito di averla trovata morta stamattina quando è andato a trovarla.

Stefania Camboni, con due figli, era vedova dall'aprile del 2020. Suo marito, Giorgio Violoni, era scomparso a 56 anni per una malattia ed era assai conosciuto e stimato nella zona di Fregene e Maccarese, anche per i suoi trascorsi calcistici. Aveva giocato nel Maccarese, ma anche nella Lazio Primavera.

«Conoscevamo la signora di vista, era una persona tranquilla. È stato uno shock apprendere la notizia della sua morte, non sappiamo ancora bene cosa sia realmente accaduto. Questa mattina, già poco dopo le 7, abbiamo visto aggirarsi i carabinieri nella zona, che è abitualmente tranquilla». È la testimonianza di alcuni vicini di Stefania Camboni, la donna in una villetta a Fregene.