Un uomo armato di coltello ha aggredito tre donne sulla linea 3 della metropolitana di Parigi.
L'aggressore si è poi dato alla fuga. Lo ha riferito la società di trasporti pubblici parigina (Ratp).

Gli attacchi sono avvenuti nelle stazioni Arts et Métiers, République e Opéra, nel cuore di Parigi, «tra le 16.15 e le 16.45», ha specificato la stessa azienda.

L'uomo è stato poi arrestato e gli investigatori per il momento escludono si tratti di terrorismo.

L'aggressore, secondo quanto riportano i media francesi, sarebbe un individuo mentalmente instabile. L'uomo è stato fermato nella sua abitazione a Sarcelles, a nord della capitale francese. Le vittime non sarebbero in pericolo di vita e le loro ferite sono superficiali. Una donna è stata colpita a una gamba ed un'altra alla schiena.

Il sospettato, descritto come «magro, di origine africana e con indosso un cappotto color cachi», ha prima aggredito una donna con un coltello alla stazione République, per poi proseguire fino alle stazioni Arts et Métiers e Opéra. È poi fuggito lungo la linea 8, prima di essere arrestato poche ore dopo, rintracciato grazie alle immagini della videosorveglianza e alla geolocalizzazione del suo cellulare.