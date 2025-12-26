Gli attacchi sono avvenuti sulla linea 3 nel cuore della capitale francese. Le vittime non sono in pericolo di vita. Gli investigatori escludono che si tratti di terrorismo

Un uomo armato di coltello ha aggredito tre donne sulla linea 3 della metropolitana di Parigi.

L'aggressore si è poi dato alla fuga. Lo ha riferito la società di trasporti pubblici parigina (Ratp).

Gli attacchi sono avvenuti nelle stazioni Arts et Métiers, République e Opéra, nel cuore di Parigi, «tra le 16.15 e le 16.45», ha specificato la stessa azienda.

L'uomo è stato poi arrestato e gli investigatori per il momento escludono si tratti di terrorismo.

L'aggressore, secondo quanto riportano i media francesi, sarebbe un individuo mentalmente instabile. L'uomo è stato fermato nella sua abitazione a Sarcelles, a nord della capitale francese. Le vittime non sarebbero in pericolo di vita e le loro ferite sono superficiali. Una donna è stata colpita a una gamba ed un'altra alla schiena.

Il sospettato, descritto come «magro, di origine africana e con indosso un cappotto color cachi», ha prima aggredito una donna con un coltello alla stazione République, per poi proseguire fino alle stazioni Arts et Métiers e Opéra. È poi fuggito lungo la linea 8, prima di essere arrestato poche ore dopo, rintracciato grazie alle immagini della videosorveglianza e alla geolocalizzazione del suo cellulare.