Un quinto ragazzo è rimasto illeso. Viaggiavano tutti sulla stessa auto che nella notte si è schiantata contro la fontana di una rotatoria

Tre ventenni sono morti sul colpo e un altro ha riportato gravissime ferite alla testa e al torace mentre un quinto è rimasto illeso. È il drammatico bilancio di un incidente stradale avvenuto questa notte ad Asiago, in provincia di Vicenza.

L'auto su cui viaggiavano i cinque ragazzi si sarebbe schiantata, intorno alle 3:30 di stanotte, contro la fontana di una rotatoria lungo via Verdi.

Indagini sono in corso per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Secondo una prima ricostruzione, i tre ventenni sarebbero morti sul colpo, incastrati nell'abitacolo della Peugeot 207 a bordo del quale viaggiavano e il quarto è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Bassano del Grappa e non sarebbe in pericolo di vita. Il giovane illeso è stato trasferito all'ospedale di Asiago per accertamenti.

Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del Suem, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine.

Le vittime erano tutte vicentine. Due di loro erano residenti a Lusiana Conco, comune dell'Altopiano di Asiago, e un terzo a Creazzo, nell'hinterland di Vicenza. Secondo quanto si apprende il gruppo di cinque era reduce da una serata di festa trascorsa a Lavarone (Trento).