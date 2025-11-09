È di tre morti il bilancio di un drammatico incidente avvenuto alle 7,30 sulla tangenziale sud di Bergamo, all'altezza di Stezzano. Le vittime di uno scontro tra più auto sono uomini di 23, 62 e 64 anni. Altre persone sono rimaste ferite.

Secondo la stampa locale, nonostante la presenza di numerose unità sanitarie, tre ambulanze e tre automediche, a causa della gravità della situazione sono intervenuti con 7 unità e due mezzi attrezzati anche i vigili del fuoco, che hanno cercato di rianimare disperatamente uno degli occupanti dei veicoli coinvolti nel terribile impatto.

Il tratto stradale è stato temporaneamente chiuso al traffico e i carabinieri stanno procedendo ai rilievi per la ricostruzione della dinamica dell’incidente.