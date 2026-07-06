È stata sgominata una organizzazione criminale italo-albanese che riforniva di droga le spiagge venete e friulane e i locali della movida estiva lungo la costa adriatica. L'operazione, denominata "King George", è stata coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Milano e condotta dalla Guardia di Finanza di Trieste, in collaborazione con il Servizio centrale investigativo criminalità organizzata delle Fiamme Gialle, ed ha portato a 35 indagati, 16 arresti e al sequestro complessivo di 98,7 chilogrammi di sostanze, oltre a beni e disponibilità finanziarie per 1,1 milioni di euro.



L'organizzazione distribuiva cocaina, marijuana e hashish in Lombardia, Liguria e Toscana, estendendo durante l'estate i traffici alle principali località turistiche del Nord-Est, tra cui Lignano, Bibione, Jesolo, Caorle, Grado e Sistiana, dove operava all'esterno di discoteche, pub, stabilimenti balneari e strutture ricettive.



Nel corso delle indagini sono stati sequestrati 77,7 chili di marijuana, 21 chili di cocaina, tre pistole con matricola abrasa, 10 armi bianche, un'Alfa Stelvio modificata per il trasporto della droga, orologi di lusso, contanti e altri beni.

Le Fiamme Gialle hanno inoltre ricostruito i profitti illeciti del sodalizio, quantificati in circa 1,1 milioni di euro, sottoposti a sequestro preventivo.