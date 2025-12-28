È morta Brigitte Bardot. La celebre attrice francese aveva 91 anni.

Lo rende noto la fondazione che porta il suo nome: «Annunciamo con immensa tristezza la scomparsa della sua fondatrice e presidente, Brigitte Bardot, attrice e cantante di fama mondiale, che ha scelto di rinunciare alla sua prestigiosa carriera per dedicare la sua vita e le sue energie al benessere degli animali e alla sua Fondazione».

Non sono ancora chiari i dettagli del decesso.