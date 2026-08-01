È salito a due il bilancio delle vittime del crollo di un edificio avvenuto nel rione Pistunina di Messina. I vigili del fuoco hanno terminato intorno alle 4 di questa mattina le operazioni per il recupero del corpo senza vita di una donna. Si tratta della seconda vittima accertata della tragedia. Le operazioni di soccorso proseguono senza sosta tra le macerie. Restano infatti quattro le persone che risultano ancora disperse e sulle quali si stanno concentrando le ricerche.

Sul posto sono impegnati circa 70 vigili del fuoco, al lavoro nelle operazioni di ricerca e messa in sicurezza dell'area interessata dal crollo. Le squadre continuano a operare nel tentativo di individuare le quattro persone di cui, al momento, non si hanno notizie.