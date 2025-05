Confermato il sindaco uscente Franco Ianeselli con oltre il 54%. Doppiata la candidata del centrodestra Ilaria Goio (25,4%). Sfida il prossimo 18 maggio tra Claudio Corrarati (36,3%) e Juri Andriollo (27,3%). Affluenza al voto in netta flessione

Trento resta al centrosinistra. Il sindaco uscente, Franco Ianeselli, va infatti verso la riconferma con oltre il 54% dei consensi (con 93 sezioni scrutinate su 98) sostanzialmente doppiando la candidata del centrodestra Ilaria Goio che si è fermata al 25,4%. Il Pd si conferma primo partito nel capoluogo (24,8% dei voti), mentre Fratelli d'Italia ha raggiunto il 14,3% e la Lega si è fermata al 4,3%.

A Bolzano, invece, si andrà al ballottaggio, il prossimo 18 maggio, tra l'assessore comunale uscente Juri Andriollo (27,3%) e, per il centrodestra, Claudio Corrarati (36,3%) per molti anni a capo del Cna altoatesino.

L'affluenza alle comunali in Trentino Alto Adige ha registrato una netta flessione rispetto al 2020, quando però si votò su due giorni: in provincia di Bolzano ha votato il 60%, il -5,4%; in quella di Trento il 54,53%, il -9,55%.