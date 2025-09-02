Il giornalista 94enne per anni direttore del Tg4 si trova da tempo nella residenza San Felice di Segrate
Il giornalista 94enne si trova da tempo nella residenza San Felice di Segrate. «Fino a ieri era ancora lucido - riferisce un amico di famiglia -. Purtroppo oggi non lo è più».
Il giornalista Emilio Fede è in condizioni di salute molto critiche. Lo riferisce all'AGI una persona vicina alla famiglia. Il giornalista 94enne si trova da tempo nella residenza San Felice di Segrate.
L'ex direttore del Tg4, originario di Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina, iniziò a collaborare con la Rai nel 1958 nel programma "Il circolo dei castori" assieme a Enza Sampò. È stato poi, per otto anni, inviato speciale in Africa.
Arrivato alla conduzione del Tg1 nel 1976 ne divenne direttore nel 1981 per un biennio.
Nel 1987 inizia a lavorare per la Fininvest di Silvio Berlusconi, dirigendo inizialmente Videonews, poi Studio aperto e infine Tg4, il telegiornale di Rete 4.