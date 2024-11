La segnalazione è giunta dal macchinista di un treno in transito. Sono intervenuti gli agenti della Polfer per verificare la situazione con il traffico dirottato sulla linea convenzionale

La circolazione ferroviaria della Linea Alta Velocità tra Bologna e Firenze è interrotta dalle ore 19.00 per controlli tra le località di Idice e San Pellegrino, in seguito alla segnalazione della presenza di estranei in galleria. Lo si apprende dal sito di Rfi. È in corso un intervento da parte delle forze dell'ordine per garantire la ripresa del traffico ferroviario e la riprogrammazione dell'offerta ferroviaria.

L'allarme è stato lanciato poco dopo le 19 nella galleria compresa fra Idice e San Pellegrino, e che quindi è in zona di confine fra Toscana ed Emilia-Romagna, dal macchinista di un treno in transito che ha notato delle persone nella galleria.

Il traffico ferroviario è stato interrotto e subito sono intervenuti gli agenti della Polfer per verificare la situazione e per provare a individuare le persone presenti in un'area in cui è strettamente vietato l'accesso. Il traffico è stato parzialmente dirottato sulla linea convenzionale, ma si sono accumulati pesanti ritardi, soprattutto nelle stazioni di Firenze e Bologna, ma che poi incideranno anche sulle altre stazioni della linea.