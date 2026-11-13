I tre bambini della Famiglia nel bosco restano in casa famiglia: la Corte di Appello de L'Aquila ha rigettato il ricorso dei genitori, Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, confermando la validità della consulenza tecnica d'ufficio. Questo dà forza all'ordinanza del Tribunale minorile anche nella parte che dispone la permanenza dei tre bambini nella casa famiglia di Vasto, in provincia di Chieti. L'avvocato Simone Pillon, che assiste i coniugi anglo-australiani, ha lamentato in una nota che «sono state disattese anche le osservazioni della difesa relative al diritto di libera scelta dei genitori, con riguardo alla scuola, e non sono state considerate le indicazioni della giurisprudenza di legittimità sulla residualità del collocamento extrafamiliare e sulla necessità che siano chiaramente indicati i termini della sua durata».

Per questo, la difesa presenterà nei prossimi giorni ricorso alla Cassazione. La Corte d'appello de L'Aquila ha però confermato il piano di rientro graduale dei piccoli in famiglia, «anche perché i bambini sono molto felici di poter stare con mamma e papà nei fine settimana e nei giorni di incontro infrasettimanale, pur attendendo con ansia il rientro definitivo», ha concluso l'avvocato Pillon.