Nel corso di Uno Mattina News, l’avvocato e docente universitario Cataldo Calabretta, tra gli esperti di cronaca giudiziaria più apprezzati, ha offerto una disamina sulla vicenda della cosiddetta “famiglia nel bosco”.

Calabretta, volto televisivo molto apprezzato, ha riportato il dibattito di questa vicenda, che da mesi sta interessando tutto il nostro Paese, sul terreno strettamente giuridico, soffermandosi sulla responsabilità genitoriale, sottolineando come la sua limitazione abbia natura preventiva e protettiva, non sanzionatoria.

Ma cosa si sta aspettando oggi? Il Tribunale per i minorenni dell’Aquila deve ancora pronunciarsi sull’istanza di ricongiungimento presentata dalla difesa il 25 giugno e successivamente sollecitata. Nel frattempo sono intervenuti nuovi elementi: i tre bambini hanno superato gli esami di idoneità scolastica, la famiglia ha individuato una soluzione abitativa e, secondo la difesa, ha intrapreso un percorso di sostegno alla genitorialità. Anche la scelta della scuola dei minori rimane legata alla decisione sul loro futuro collocamento.

È proprio alla luce di questi elementi che Calabretta ha sottolineato la necessità di approfondire, verificando se siano ancora presenti le condizioni che avevano determinato l’intervento dell’autorità giudiziaria e quale sia oggi il concreto interesse dei minori.

«Una posizione equilibrata, – si legge in una nota – lontana da semplificazioni e contrapposizioni ideologiche, che mette al centro il superiore interesse dei bambini.

Perché, quando si decide sul futuro di tre minori, non bastano le opinioni: occorre conoscere tutti gli elementi, valutarli con rigore e verificare se le ragioni che hanno determinato una misura di protezione siano ancora attuali».