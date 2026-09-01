L’iter sarà monitorato dai servizi sociali, al termine i tre figlio della coppia anglo-australiana potrebbero lasciare definitivamente la struttura nella quale si trovano dallo scorso novembre
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Il Tribunale dei minorenni dell'Aquila ha dato il via libera al percorso per il ricongiungimento della cosiddetta famiglia nel bosco, ma secondo un iter a tappe monitorato dai servizi sociali che dovranno certificare il reinserimento dei minori.
Secondo quanto si apprende, i giudici avrebbero dato l'ok ma seguendo un percorso progressivo che potrebbe portare i figli della coppia anglo-australiana a lasciare poi definitivamente la casa famiglia dove sono ospitati dallo scorso fine novembre.