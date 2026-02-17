Secondo le ultime indiscrezioni, la compagna del rapper sarebbe in dolce attesa. Fedez, in gara al Festival di Sanremo, potrebbe ufficializzare la notizia. L’attesa cresce tra indizi social, viaggi a St. Moritz e un vistoso anello con smeraldo

L’annuncio, se davvero arriverà, avrà il rumore di un’orchestra che attacca e di una platea in apnea. Secondo quanto assicura l’entourage di Fedez, il rapper sarebbe pronto a rivelare che la compagna Giulia Honegger è in dolce attesa direttamente dal palco del Festival di Sanremo, sotto le luci del Teatro Ariston. Un annuncio da prima serata, nel tempio della canzone italiana, mentre lui sarà in gara.

Il condizionale, in questi casi, è d’obbligo. Perché ufficialmente non c’è ancora nulla. Ma il gossip corre più veloce delle conferenze stampa e, da giorni, la voce rimbalza con insistenza: “bimba in arrivo”. A rilanciare l’indiscrezione è stato il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, che parla di un “passo ulteriore dentro questa idea di casa”. Una formula che, nel linguaggio della cronaca rosa, significa una sola cosa: famiglia.

Per Fedez sarebbe il terzo figlio, dopo Leone e Vittoria avuti dal matrimonio con Chiara Ferragni. Per Giulia Honegger, invece, si tratterebbe della prima gravidanza. La loro storia, ufficializzata la scorsa estate sui social, è cresciuta lontano dai riflettori, almeno per quanto possibile quando uno dei due è uno degli artisti più esposti d’Italia. Dopo la rottura, chiacchieratissima e mediatica, con Ferragni, il rapper aveva scelto un profilo più basso sul fronte sentimentale. Niente sovraesposizione, niente dirette a cuore aperto, niente racconto quotidiano della relazione. Una scelta che ha alimentato ancora di più la curiosità.

Gli indizi, nel frattempo, si sono moltiplicati. Vacanza a St. Moritz, lei avvolta in capi comodi, spesso con una coperta in vita, dettagli che nel mondo del gossip vengono subito interpretati come segnali. Poi la famosa cena al ristorante giapponese, durante la quale Giulia avrebbe ordinato solo piatti ben cotti. Una scelta che, in tempi normali, non direbbe nulla; ma quando si parla di presunta gravidanza, ogni sashimi evitato diventa un indizio.

E non finisce qui. Al dito medio di Giulia è spuntato un anello vistoso, uno smeraldo incastonato tra diamanti che non è passato inosservato. Per alcuni sarebbe un semplice gioiello importante, per altri il preludio a qualcosa di più solenne. Matrimonio? Fidanzamento ufficiale? Promessa privata? Anche qui, nessuna conferma. Ma l’anello, fotografato e commentato, ha acceso ulteriormente la fantasia dei fan.

Giulia Honegger, capelli castani, occhi chiari, tatuaggi che raccontano una sensibilità estetica precisa, è una giovane stilista milanese. È cresciuta a Milano e ha fondato un brand di moda, Ayme, insieme all’amica Lucrezia Savoldi Bellavitis. Non è una figura abituata ai riflettori, almeno non come il compagno. Sui social conta poco più di 14mila follower, un numero quasi anomalo in un mondo dove la popolarità si misura a milioni. Il suo profilo è rimasto, finora, uno spazio relativamente protetto.

Fedez, invece, è pronto a tornare sotto i riflettori più potenti di tutti: quelli dell’Ariston. Sarà in gara al Festival insieme a Marco Masini, e il contesto non potrebbe essere più scenografico per un annuncio personale. Sanremo è il luogo delle dichiarazioni, delle lacrime, delle sorprese, dei colpi di teatro. Se davvero il rapper scegliesse quel palco per comunicare l’arrivo di una figlia, sarebbe un momento destinato a rimbalzare ovunque.

Resta da capire quanto ci sia di strategia e quanto di semplice coincidenza. Perché l’effetto combinato tra gara canora e possibile annuncio di paternità potrebbe trasformarsi in una miscela potentissima dal punto di vista mediatico. Ma chi conosce Fedez sa che non è nuovo a scelte simboliche e plateali, né a messaggi calibrati con precisione chirurgica.

Al momento, però, tutto resta nel territorio delle indiscrezioni. Nessuna conferma, nessuna smentita. Solo voci, dettagli, coincidenze. L’entourage parla, il settimanale rilancia, i social analizzano ogni gesto. E intanto la coppia continua a vivere la relazione con una discrezione quasi programmatica.

Se davvero una “bimba in arrivo” verrà annunciata dal palco del Teatro Ariston, sarà uno dei momenti più commentati del Festival. Se invece le voci dovessero sgonfiarsi, resterà l’ennesima prova di quanto il confine tra vita privata e spettacolo sia sottile, soprattutto quando di mezzo c’è uno degli artisti più osservati del Paese.

Per ora c’è solo l’attesa. E Sanremo, come sempre, è pronto a fare da amplificatore.