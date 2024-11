Ha colpito la moglie alla gola. Al momento del delitto i due figli della coppia non si trovavano in casa: sembra che l'uomo li abbia fatti allontanare

Ancora un femminicidio, questa volta in provincia di Salerno, nella frazione Lago di Battipaglia.

Marco Aiello, idraulico 40enne, ha colpito Maria Rosa Troisi, di 37 anni, alla gola al culmine di una lite, mentre erano in casa da soli nel primo pomeriggio di mercoledì 20 settembre.

Fatale per la casalinga e catechista di Battipaglia, la pugnalata alla giugulare.

Marito e moglie erano nella loro casa in via Flavio Gioia. Al momento dell'omicidio, non erano presenti i due figli: stando alle prime indiscrezioni pare che l'uomo li abbia fatti allontanare da casa prima di compiere il delitto.

Non è ancora chiaro se qualche vicino di casa abbia sentito qualcosa e chi abbia allertato le forze dell'ordine, né se la coppia avesse già avuto problemi di violenza domestica.

L’uomo è stato immediatamente fermato e i due figli minorenni sono stati affidati ai familiari.