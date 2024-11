Avrebbe colpito con due coltelli, in più parti del corpo, la sua ex fidanzata 21enne che ora è ricoverata in gravi condizioni. È accaduto la notte scorsa a Racale, in provincia di Lecce.

L'aggressore, un 22enne, è stato arrestato dai carabinieri per tentato omicidio. A quanto si apprende l'ex fidanzato non aveva mai accettato la fine della loro relazione durata sei anni e terminata da circa un mese.