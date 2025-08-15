Entrambe le tragedie questa mattina presto: un 46enne è morto dopo essere precipitato per circa 3 metri mentre era impegnato nel montaggio delle luminarie per San Rocco a Valenzano. L’operatore ecologico è stato invece travolto da una moto a Manduria

Ferragosto tragico in Puglia dove due uomini sono morti sul lavoro. Un operaio di 46 anni, Giovanni Faniulo, originario di Putignano, ha perso la vita a Valenzano, nel Barese, mentre era impegnato nelle attività di montaggio delle luminarie per la festa patronale dedicata a San Rocco.

L'incidente è avvenuto intorno alle 6 del mattino. La vittima, socia della ditta che si occupa della fornitura e del montaggio delle luminarie, sarebbe precipitata da un'altezza di tre metri. I soccorsi prestati dal personale del 118 sono stati inutili.

Si tratta della seconda vittima sul lavoro in Puglia. Un operatore ecologico di 53 anni, Pasquale Dinoi, in servizio per conto della Gialplast con un contratto stagionale, ha perso la vita dopo essere stato travolto all'alba da una moto di grossa cilindrata mentre attraversava la carreggiata lungo la strada che conduce a San Pietro in Bevagna alle porte di Manduria (Taranto).

L'uomo era impegnato nelle operazioni di raccolta dei rifiuti, in prossimità di un'isola ecologica, quando è stato investito dal motociclo proveniente dalla zona costiera.

L'impatto è stato particolarmente violento: Dinoi è stato sbalzato sull'asfalto ed ha riportato traumi gravissimi. Subito soccorso dagli operatori del 118, l'uomo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale "Marianna Giannuzzi" di Manduria, dove però è deceduto poco dopo l'arrivo a causa delle ferite riportate.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia stradale di Manduria, che hanno effettuato i rilievi necessari per chiarire la dinamica dell'accaduto. Le indagini sono in corso per accertare le responsabilità.