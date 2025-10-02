Dopo i cortei di ieri sera, terminati nella notte, anche stamattina sono tante le occupazioni, i sit-in e le iniziative davanti alle scuole e negli atenei. «La facoltà di Lettere è bloccata», scrivono gli studenti di Cambiare rotta postando alcuni video davanti alla facoltà a La Sapienza. E mostrano la facoltà vuota aggiungendo: «Pronti allo sciopero di domani».

«Palazzo nuovo è occupato la didattica è bloccata», scrivono sempre gli studenti di Cambiare rotta a Torino. «Minghetti bloccato perché la Flotilla è stata attaccata», si legge da Bologna dove gli studenti di molte scuole sono scesi in piazza. Gli studenti dell'Università Statale di Milano hanno occupato l'ateneo e si dichiarano pronti per lo sciopero generale convocato per oggi a seguito dell'abbordaggio della Global Sumud Flotilla.

Vengono annunciate assemblee straordinarie al Balbi e un picchetto al Ruffini a Genova. Assemblee anche in altre scuole romane come al Morgagni. «La mobilitazione di ieri alla stazione di Napoli è solo un inizio. Lo avevamo detto e lo faremo», «blocchiamo tutto», annuncia Rete Napoli per la Palestina che prevede una manifestazione oggi pomeriggio in piazza del Carmine.