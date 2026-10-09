Il sisma ha provocato momenti di paura nella capitale. L'avviso diffuso dal sistema statunitense di monitoraggio riguarda Ecuador, Colombia, Nicaragua, Panama, Guatemala, Messico, Perù, El Salvador e Costa Rica

Un terremoto di magnitudo 7.6 ha colpito il sud di Panama, facendo scattare un'allerta per il possibile rischio tsunami lungo diverse aree costiere del Pacifico orientale. La scossa è stata localizzata a circa 14 chilometri a sud-ovest di Pitaloza Arriba, secondo i dati dell'istituto geologico statunitense Usgs.

Il sisma è stato avvertito anche a Panama City, dove si sono vissuti momenti di paura. Secondo le testimonianze raccolte da giornalisti dell'Agence France-Presse, il terremoto ha provocato allarme nella capitale.

Dopo l'evento, il sistema statunitense di monitoraggio degli tsunami ha diffuso un avviso relativo a una possibile minaccia per le coste di Ecuador, Colombia, Nicaragua, Panama, Guatemala, Messico, Perù, El Salvador e Costa Rica.

La magnitudo è stata inoltre aggiornata dall'Usgs: la prima stima, pari a 8.0, è stata successivamente ridimensionata a 7.6.

Le informazioni sull'impatto del terremoto e sull'evoluzione dell'allerta sono in aggiornamento.