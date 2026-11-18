Sono stati condannati a due anni di reclusione ciascuno per omicidio colposo i genitori di Francesco Gianello, il 14enne morto per un tumore non curato tempestivamente perché la famiglia seguiva il cosiddetto “metodo Hamer”. La sentenza è stata emessa dalla Corte d'Assise di Vicenza, che ha riqualificato il reato rispetto all'accusa originaria di omicidio volontario con dolo eventuale.

La riqualificazione del reato era stata chiesta dalle difese già in sede di udienza preliminare. Per la nuova imputazione è stato applicato lo sconto di pena previsto per il rito alternativo.

Nel corso della requisitoria, il pubblico ministero aveva prospettato la possibilità di una diversa qualificazione giuridica dei fatti, valutando ipotesi come la morte come conseguenza di altro reato oppure l'abbandono di minore, in alternativa all'accusa iniziale di omicidio volontario con dolo eventuale.