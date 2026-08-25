A Cortina il giornalista ha rilanciato i dubbi sulla permanenza nella rete di Cairo: «O si apre per fare qualcosa che possa essere visto da tutti, o posso fare altro»

Il tormentone sul futuro di Enrico Mentana potrebbe avere un finale clamoroso: il ritorno a Mediaset, ventidue anni dopo l’addio alla direzione del Tg5. Ma questa volta il giornalista non tornerebbe semplicemente davanti a una telecamera o alla guida di una testata. L’ipotesi che circola è decisamente più pesante: Pier Silvio Berlusconi starebbe pensando a Mentana come nuovo uomo forte dell’intera informazione del Biscione, con competenze che andrebbero dai telegiornali ai programmi di approfondimento.

Il contratto del direttore del TgLa7 con Urbano Cairo scadrà il prossimo 31 dicembre 2026 e Mentana negli ultimi mesi non ha nascosto una crescente insofferenza verso la linea editoriale della rete. A Cortina d’Ampezzo, durante Una Montagna di Libri, ha nuovamente messo sul tavolo il problema: «O su La7 si apre per fare qualcosa che possa essere visto da tutti, o penso che posso pure fare altro».

Quel “fare altro” oggi pesa molto più di qualche mese fa.

Pier Silvio Berlusconi e il corteggiamento a Mentana

Il rapporto tra Mentana e Mediaset non è mai stato completamente reciso.

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