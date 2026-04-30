È uno scenario ancora ipotetico, perché a oggi è l’unico condannato in via definitiva per l’omicidio di Chiara Poggi, ma la riapertura delle indagini rimescola le carte

Garlasco, risarcimento record a Stasi se fosse assolto. Il delitto di Chiara Poggi non è più soltanto il caso giudiziario che da quasi vent’anni divide l’opinione pubblica. È diventato anche un potenziale terremoto economico per lo Stato. Se la revisione del processo ad Alberto Stasi venisse davvero chiesta, accolta e si concludesse con un’assoluzione, l’ex fidanzato di Chiara Poggi potrebbe ottenere un risarcimento milionario. Secondo le stime circolate, la cifra potrebbe arrivare fino a 6,5 milioni di euro.

È uno scenario ancora ipotetico, perché Stasi resta oggi l’unico condannato in via definitiva per l’omicidio della fidanzata, uccisa il 13 agosto 2007 nella villetta di Garlasco. Ma la riapertura delle indagini da parte della Procura di Pavia, con Andrea Sempio nuovo indagato, ha rimesso in movimento un fascicolo che sembrava chiuso. E con esso anche la possibilità, ancora tutta da verificare, di una revisione della condanna. Continua a leggere su LaCapitale.it