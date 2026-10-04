Giuseppe Poggi e Rita Preda ribadiscono a Verissimo la loro posizione sul delitto della figlia: «La giustizia ci ha dato un colpevole». Sulle nuove indagini spiegano: «Non abbiamo niente in contrario», ma vorrebbero che il caso potesse finalmente chiudersi

I genitori di Chiara Poggi arrivano a Verissimo e, quando Silvia Toffanin porta il discorso sulle nuove indagini di Garlasco, emerge una convinzione che appare praticamente inscalfibile: l’ipotesi che Andrea Sempio possa essere colpevole non sembra neppure entrare nel loro ragionamento. Per Giuseppe Poggi e Rita Preda il responsabile dell’omicidio della figlia resta Alberto Stasi, condannato in via definitiva dalla giustizia italiana. Una certezza che non sembra vacillare davanti agli elementi finiti al centro della nuova inchiesta e che assume ancora più peso quando Giuseppe Poggi rivela: «Delle nuove indagini non abbiamo letto neppure una riga».

Giuseppe Poggi non lascia molti margini quando affronta la posizione della famiglia sulla nuova inchiesta. «Non intendo dire qualcosa su questa nuova indagine. La giustizia ci ha dato un colpevole, per noi è Stasi. Se ci darà un altro, ne prenderemo atto. Per noi, per il momento, rimane Stasi».

Non si tratta, spiega, di un rifiuto pregiudiziale davanti alla possibilità che la giustizia possa arrivare un giorno a conclusioni differenti. Per il padre di Chiara pesano però gli anni trascorsi nelle aule giudiziarie e soprattutto una condanna definitiva. «Non è perché una Procura fa un’indagine che uno cambia idea. Otto anni di processo sono lunghi, non è facile cambiare idea. Non ci intestardiamo».

Poco dopo ribadisce ancora il concetto: «Non è che non vogliamo cambiare idea su Alberto Stasi, ma per noi vale la sentenza della giustizia italiana». Rita Preda ricorda inoltre che i Poggi, inizialmente, avevano creduto proprio all’innocenza del fidanzato della figlia: «Quando Alberto è entrato in carcere abbiamo interrotto ogni rapporto. Prima credevamo che Alberto fosse innocente. Invece ora no, siamo convinti». Continua a leggere su LaCitymag.it