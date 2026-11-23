Francesco De Stefano nel 2014 aveva fornito una prima interpretazione, poi modificata nel 2017 e nuovamente affrontata in un’intervista del 2022. La Procura di Pavia evidenzia una «peculiare coincidenza» con gli appunti trovati nel quaderno sequestrato al padre di Andrea Sempio

Un DNA maschile sulle unghie di Chiara Poggi, un perito che nel tempo modifica la propria interpretazione, un mouse e un quaderno verde sequestrato in casa Sempio. Sono gli elementi di un nuovo interrogativo nell’inchiesta sul delitto di Garlasco. A sollevarlo sono gli stessi magistrati della Procura di Pavia, Fabio Napoleone e Stefano Civardi, che in una nota del 6 maggio 2026 mettono a confronto le dichiarazioni del professor Francesco De Stefano e gli appunti ritrovati nell’abitazione di Giuseppe Sempio.

La questione potrebbe intrecciarsi con l’annuncio dell’avvocata Angela Bocellari, che ha parlato di un elemento investigativo destinato a fare «particolare scalpore» e non riguardante le indagini del 2007. Nessuna conferma, però, che la rivelazione promessa dalla difesa sia collegata proprio al DNA rinvenuto sulle unghie della vittima.

A rendere interessante la vicenda è soprattutto la cronologia delle dichiarazioni di De Stefano. Nel 2014 il perito riteneva più verosimile un contatto diretto con una persona, nel 2017, quando l’indagato era Andrea Sempio, indicò come più probabile un trasferimento attraverso oggetti. Nel 2022 arrivò a citare esplicitamente il mouse del computer.

Un oggetto che, secondo gli inquirenti, compariva già negli appunti del padre di Sempio risalenti al periodo della prima indagine sul figlio.

Il DNA sulle unghie di Chiara Poggi: cosa disse De Stefano nel 2014

La prima tappa risale all’8 ottobre 2014, durante il processo d’appello bis nei confronti di Alberto Stasi.

Il professor Francesco De Stefano, perito nominato dalla Corte, viene interrogato dall’avvocato di parte civile Gian Luigi Tizzoni sulla provenienza del DNA maschile individuato nei campioni ungueali di Chiara Poggi.

La domanda riguarda la possibilità che il materiale genetico sia stato trasferito attraverso il contatto con una persona oppure con un oggetto contaminato. De Stefano indica come «molto più verosimile che sia a contatto diretto» la modalità di trasferimento.

La distinzione è importante: l’ipotesi del contatto diretto con una persona potrebbe avere un significato investigativo differente rispetto al semplice trasferimento di materiale biologico attraverso una superficie. In quel momento l’imputato era Alberto Stasi, successivamente condannato in via definitiva per l’omicidio della fidanzata. Leggi l’articolo completo.