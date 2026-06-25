Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, la scorsa settimana è stata ricoverata d’urgenza a causa di un’overdose di farmaci, un gesto estremo che sembra essere il culmine di una pressione psicologica diventata ormai insostenibile. Durante la trasmissione Dentro la notizia, l’avvocata della famiglia, Angela Taccia, ha aggiornato l’opinione pubblica sulle condizioni della donna, sottolineando come la sua salute sia appesa a un filo di estrema fragilità.

Il dolore della madre di Sempio

La situazione clinica resta monitorata costantemente, mentre il dolore della famiglia si consuma nelle corsie dell’ospedale. «È ancora ricoverata. Ogni giorno Andrea e suo padre si informano tramite i medici, la vanno a trovare», ha spiegato la legale, dipingendo il quadro di una donna stremata dal peso di un sospetto che non le dà tregua.

Secondo l’avvocata Taccia, il segnale di questo crollo era già emerso in passato, quando la donna aveva manifestato pensieri profondamente cupi. «Lei aveva già anticipato, se non erro, anche in un’intervista fatta a Quarto Grado, che probabilmente il modo migliore per riposare è la morte. È una signora molto fragile in questo momento, non ce la fa più perché lei continuava anche a dire in casa: ogni cosa che noi proviamo a fare, spiegare, ci nascondiamo o ci esponiamo non va mai bene. Siamo sempre giudicati da tutti. C’è un pregiudizio».

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