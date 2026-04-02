Il Wti registra un rialzo del 10,2% a 110,38 dollari al barile. Corre anche il Brent che mette a segno un rialzo dell'8%
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I prezzi del petrolio e del gas volano, mentre si guarda agli sviluppi della guerra in Medio Oriente.
Il Wti registra un rialzo del 10,2% a 110,38 dollari al barile. Corre anche il Brent che mette a segno un rialzo dell'8% a 109,34 dollari. Seduta all'insegna dei rincari anche per il prezzo del gas.
Ad Amsterdam le quotazioni mettono a segno un rialzo del 7,31% a 50,95 euro al megawattora.