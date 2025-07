Cristina Plevani in pole position, Zorzi ci pensa, Sophie Codegoni pronta al bis. Ma Argentero dice no, Oriana Marzoli fuori e in studio si prepara la rivoluzione. Così Mediaset prova a rivitalizzare la sua creatura più longeva

Pensavate che il Grande Fratello fosse pronto alla pensione? Macché. Per i suoi primi 25 anni di vita, il reality più longevo della TV italiana ha deciso non solo di restare, ma addirittura di sdoppiarsi. Ebbene sì, nell’autunno 2025 ci sarà non una ma due edizioni parallele: la versione classica dedicata ai Nip (Not Important People, per dirla con cinismo), e la nuova, attesissima Grande Fratello Gold, pensata per celebrare il meglio – o il peggio, a seconda dei gusti – di un quarto di secolo passato sotto le telecamere di Cinecittà.

Se vi state chiedendo cosa aspettarvi, pensate a una specie di All Stars, ma in salsa tricolore. Una grande reunion di volti noti, di quelli che hanno fatto la storia del programma: amori sotto le coperte, liti memorabili, docce strategiche, confessionali da antologia. Il tutto condito da nuovi meccanismi, regole riviste e una patina di nostalgia televisiva.

A guidare questa doppia maratona saranno due conduttori d’eccezione: Alfonso Signorini, confermato al timone della versione celebrativa, e Simona Ventura, pronta a mettersi alla prova nella versione Nip con la sua grinta da scout. Il pubblico, intanto, già si divide tra chi sogna il ritorno di vecchie glorie e chi sbircia i profili social a caccia di indizi sul cast.

E a proposito di cast, ecco le voci più insistenti: in pole position Cristina Plevani, la prima vincitrice della storia del GF, reduce da un ritorno sorprendente all’Isola dei Famosi. Per lei sarebbe un doppio comeback di quelli che fanno rumore. Subito dopo spunta il nome di Sophie Codegoni, pronta a riaprire – televisivamente parlando – il capitolo sentimentale nato proprio tra quelle mura. In lizza anche Dayane Mello, amatissima e divisiva, Margherita Zanatta, vera icona delle urla nel confessionale, e Floriana Secondi, da sempre sinonimo di “trash ad alta intensità”.

Più suggestiva l’ipotesi Tommaso Zorzi: vincitore, opinionista, influencer e provocatore, la sua presenza potrebbe cambiare gli equilibri fin dal primo giorno. I contatti ci sarebbero, ma la trattativa è ancora aperta.

Meno incerte le esclusioni: Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, la coppia di fuoco (e fiamme) dell’ultima edizione, sembrano fuori dai giochi. Troppo ingombranti, forse. Brando e Raffaella, poco amati dai vertici, non sono mai stati davvero in corsa. E se qualcuno sognava un ritorno di Luca Argentero, fresco di serie tv e successi al cinema, si accomodi: ha già detto no per “impegni artistici”. Ma dietro le quinte si mormora che non avrebbe mai accettato, neppure sotto tortura mediatica.

Anche il fronte opinionisti si prepara al terremoto. Fuori Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, dentro un duo che promette botte verbali e risate feroci: Stefania Orlando e Anna Pettinelli. La prima ha l’esperienza da ex gieffina e la voce calda da veterana del piccolo schermo, la seconda porta in dote la lingua tagliente e il ritmo da talk. Insieme potrebbero diventare la vera sorpresa dell’edizione celebrativa.

Il pubblico, intanto, osserva e commenta. C’è chi sogna una Casa Gold senza filtri, con i protagonisti storici capaci di prendersi in giro e di regalare momenti cult. Altri temono l’effetto “fritto misto” e chiedono nuovi meccanismi, nuove prove, nuove stanze. Endemol Shine e Mediaset, al momento, si limitano a lasciare filtrare qualche dettaglio, come un trailer senza immagini. Ma la sensazione è che stavolta si voglia davvero riscrivere il format, pur senza rinnegarlo.

Nel frattempo, i casting per la versione Nip vanno avanti. E Simona Ventura – la “boss dei reality” – pare decisa a puntare su volti credibili, con storie da raccontare, lontani dai soliti influencer da rotazione. Una promessa che, se mantenuta, potrebbe ridare smalto anche alla versione standard.

Insomma, il Grande Fratello cambia pelle ma non intenzioni. E se proprio non vi piace, niente panico: da settembre saremo tutti “costretti” a parlarne lo stesso. Perché alla fine, volenti o nolenti, è sempre lui a vincere: l’occhio che non dorme mai.