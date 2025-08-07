Un vertice tra il presidente russo Vladimir Putin e quello americano Donald Trump dovrebbe tenersi «nei prossimi giorni» su «proposta della parte americana». Lo ha detto il consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov, citato dall'agenzia Interfax.

«Su proposta della parte americana è stato sostanzialmente concordato un incontro bilaterale di alto livello nei prossimi giorni, cioè un incontro tra il presidente Vladimir Putin e Donald Trump», ha detto Ushakov. «Ora, insieme ai colleghi americani, stiamo iniziando la preparazione concreta», ha aggiunto. Ushakov ha dichiarato che durante l'incontro di ieri tra Putin e Steve Witkoff, l'inviato Usa «ha accennato» alla possibilità di un trilaterale fra i presidenti di Russia, Usa e Ucraina ma che «la parte russa ha lasciato questa opzione completamente senza commenti», riporta la Tass.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha chiesto un incontro faccia a faccia con Putin per porre fine alla guerra, dopo che l'inviato speciale di Donald Trump ha avuto colloqui con il leader russo a Mosca. «In Ucraina abbiamo ripetutamente affermato che trovare soluzioni concrete può essere davvero efficace parlarsi a livello di leader. È necessario stabilire i tempi per un simile incontro e la gamma di questioni da affrontare», ha scritto Zelensky sui social media, il giorno dopo aver parlato con il presidente degli Stati Uniti, che ha affermato di poter incontrare Putin "molto presto".

«Oggi è una giornata di numerosi contatti per fare progressi concreti sulla via della pace e garantire l'indipendenza ucraina: sono previsti diversi colloqui» tra cui «una chiamata con il cancelliere Merz, già in programma. Saremo anche in contatto con colleghi francesi e italiani», ha scritto poi il leader ucraino su X. «Ci saranno anche comunicazioni a livello di consiglieri per la sicurezza nazionale. Ieri, dopo la conversazione con Trump e i leader europei, ho parlato anche con il Segretario generale Nato e il presidente finlandese. Lavoriamo insieme», aggiunge.