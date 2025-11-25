La Casa Bianca: «I colloqui Usa-Russia procedono bene». E Zelensky chiede di incontrare Trump «il prima possibile», possibile faccia a faccia questa settimana o la prossima

L'Ucraina sostiene «l'essenza» del quadro dell'accordo di pace dopo i colloqui di Ginevra. Lo scrive Reuters online citando un funzionario ucraino. Il funzionario, rimasto anonimo, ha aggiunto che le questioni più delicate del quadro saranno discusse tra Volodymyr Zelensky e Donald Trump.

Anche i colloqui del segretario dell'esercito Usa con la Russia sull'Ucraina «stanno andando bene»: lo ha detto la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt, aggiungendo che ci sono alcuni dettagli delicati, ma non insormontabili, che devono essere risolti e richiederanno ulteriori colloqui tra Ucraina, Russia e Stati Uniti.

Intanto, secondo quanto filtra dalla diplomazia ucraina, il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, vuole incontrare il suo omologo statunitense Donald Trump «il prima possibile», possibilmente «durante le festività per il Ringraziamento», per finalizzare un accordo congiunto sui termini per mettere fine alla guerra tra Mosca e Kiev. Lo ha detto il capo dell'ufficio presidenziale ucraino, Andriy Yermak, al portale di informazione "Axios", aggiungendo che i rappresentanti di Washington e Kiev hanno raggiunto un «accordo di principio» sulla maggior parte dei punti presenti nel piano presentato dagli Usa per tentare di mettere fine al conflitto, che sarebbe stato «pesantemente modificato» rispetto alla versione iniziale.

Zelensky, ha aggiunto, vuole però negoziare direttamente con Trump il passaggio relativo alle concessioni territoriali alla Russia. Un funzionario statunitense ha precisato che sarebbero in corso discussioni per organizzare un incontro «questa settimana o la prossima», anche se non sarebbe stata ancora fissata una data. In base all'agenda diffusa dalla Casa Bianca, Trump dovrebbe lasciare Washington questo pomeriggio per recarsi a Mar-a-lago, in Florida, dove trascorrerà le festività per il Ringraziamento fino a domenica.