«Gli ucraini difendono ciò che è loro... Ovviamente, non daremo alla Russia nessuna ricompensa per quello che ha fatto… La risposta alla questione territoriale ucraina è già nella Costituzione dell'Ucraina… Gli ucraini non regaleranno la loro terra all'occupante»: lo scrive su Telegram il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky.

Secondo indiscrezioni del Wall Street Journal, il presidente russo Putin ha presentato una proposta all'amministrazione Trump per il cessate il fuoco che include importanti concessioni territoriali da parte di Kiev e un impegno per il riconoscimento a livello globale delle sue rivendicazioni.

«L'Ucraina è pronta a prendere decisioni concrete che possano portare alla pace. Qualsiasi decisione contro di noi, qualsiasi decisione che escluda l'Ucraina, è allo stesso tempo una decisione contro la pace e non porterà a nulla. Sono decisioni morte, non funzioneranno mai. E noi tutti abbiamo bisogno di una pace reale, viva, che le persone rispettino», sottolinea Zelensky dopo l'annuncio da parte del presidente Donald Trump di un incontro, il 15 agosto in Alaska, con il presidente russo Vladimir Putin, senza il capo di Stato ucraino.