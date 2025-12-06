Tre persone sono rimaste ferite stanotte in un attacco russo con missili e droni nella regione di Kiev, rendono noto funzionari locali citati dai media ucraini. L'Aeronautica militare di Kiev ha riferito che le forze di Mosca hanno lanciato una raffica di missili - tra cui gli ipersonici Kinzhal - e decine di droni verso le città alla periferia della capitale ucraina.

Il governatore regionale Mykola Kalashnyk ha riferito che un uomo di 42 anni è rimasto ferito da schegge nella città di Fastiv, circa 60 chilometri a sudovest di Kiev. L'autorità ferroviaria ucraina ha affermato che la Russia ha effettuato un "massiccio bombardamento sulle infrastrutture" a Fastiv.

Kalashnyk ha aggiunto che due donne di 40 anni e 46 anni sono rimaste ferite nel distretto di Vyshhorodskyi, appena a nord di Kiev.

Nuovo appuntamento con i colloqui a Miami

«Gli Usa e l'Ucraina terranno un nuovo round di colloqui oggi a Miami». Lo annuncia l'amministrazione di Donald Trump. Steve Witkoff, Jared Kushner e la delegazione ucraina hanno discusso i risultati del recente incontro tra Usa e Russia e le misure che potrebbero portare alla fine di questa guerra.

Lo riferisce l'amministrazione Usa in una nota. Entrambe le parti hanno convenuto che un reale progresso verso qualsiasi accordo dipende dalla disponibilità della Russia a dimostrare un serio impegno per una pace a lungo termine, inclusi passi verso la de-escalation e la cessazione delle uccisioni. Usa e Ucraina hanno inoltre concordato il quadro degli accordi di sicurezza e discusso le necessarie capacità di deterrenza per sostenere una pace duratura.