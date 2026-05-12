Il paziente veneto «ha effettuato il test ed è negativo all'hantavirus». Lo ha reso noto Mara Campitiello, direttore della prevenzione al ministero della salute, intervenendo a Radio anch'io.

«Il fatto che il paziente veneto sia negativo non significa che non potrebbe, un domani, positivizzarsi, ma ci lascia ben sperare il fatto che sia asintomatico e abbia un test oggi negativo. Ricordando che la misura di sanità pubblica è sicuramente sempre la quarantena e la sorveglianza, ci lascia buone speranze», ha aggiunto il direttore della prevenzione al ministero della Salute, intervenendo a Radio anch'io.

Gli altri passeggeri

Gli altri quattro passeggeri che erano a bordo dell'aereo in cui si trovava la donna contagiata, salita a Johannesburg e poi deceduta in Sudafrica, ha ribadito Campitiello, «sono asintomatici, sono in sorveglianza attiva e sono in isolamento fiduciario». «Voglio ribadire - ha concluso - che non abbiamo predisposto alcuna quarantena obbligatoria. L'isolamento fiduciario è semplicemente un consiglio che gli operatori di sanità pubblica danno al passeggero che in quel momento è asintomatico o che potrebbe presentare dei sintomi per evitare che ci sia una diffusione del virus».

Continua infatti a salire l'allarme hantavirus, nonostante le rassicurazioni dell'Oms. Ieri altri 3 contagi confermati tra i passeggeri sbarcati dalla nave-focolaio Hondius: una francese, un americano e uno spagnolo.

Medici in quarantena

Quarantena anche per 12 dipendenti di un ospedale nederlandese che ha in cura un positivo, dopo errori di procedura nel trattare urina e sangue. Atterrati ieri sera nei Paesi Bassi i due voli con a bordo 28 evacuati dalla Hondius.

La nave, intanto, ha lasciato l'isola spagnola di Tenerife ieri e dovrebbe arrivare a Rotterdam nei Paesi Bassi domenica sera, dopo una traversata di sei giorni, secondo quanto comunicato dall'armatore. La nave ha ancora a bordo 25 membri dell'equipaggio e due membri del personale medico, e trasporta anche la salma di un passeggero tedesco deceduto durante la crociera.