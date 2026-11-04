Il Texas, storica roccaforte repubblicana, cambia colore e consegna una vittoria destinata a segnare la storia politica americana. A conquistare il seggio al Senato degli Stati Uniti è il democratico James Talarico, 37 anni, che secondo le proiezioni ha battuto il repubblicano Ken Paxton, procuratore generale dello Stato e candidato sostenuto dal presidente Donald Trump.

Un risultato clamoroso, che interrompe una lunga stagione di dominio repubblicano: i democratici non riuscivano a conquistare un seggio texano al Senato dal 1988. Per la politica americana è una svolta, ma la notizia assume un significato particolare anche per la Calabria. Talarico, infatti, è calabrese d'adozione: ha assunto il cognome del padre adottivo, Mark Talarico, originario di Carpanzano.



La sconfitta del candidato di Trump

A sfidare Talarico è stato Ken Paxton, procuratore generale del Texas, figura di primo piano del conservatorismo americano e sostenuto apertamente da Trump. Paxton aveva conquistato la candidatura repubblicana battendo nelle primarie il senatore uscente John Cornyn, che rappresentava il Texas a Washington dal 2002.

Proprio Cornyn, dopo la sconfitta nelle primarie, si è congratulato con il vincitore democratico, riconoscendo il risultato elettorale.

«Gli elettori si sono espressi e desidero congratularmi con James Talarico per la sua elezione al Senato degli Stati Uniti. Non vedo l'ora di incontrarlo e di offrirgli il mio supporto durante la fase di transizione, mentre si prepara a rappresentare i cittadini del Texas al Senato americano», ha scritto in un messaggio pubblicato su X.

La vittoria di James Talarico è stata accolta con entusiasmo anche in Calabria, dove il suo successo ha riacceso il legame con le origini familiari. A farsi portavoce dell'affetto dei parenti e delle comunità dell'Alto Savuto è stato l'ex consigliere regionale Mimmo Talarico, che attraverso un post pubblicato su Facebook ha raccontato di aver già raggiunto il neoletto senatore americano. «Tramite i nostri comuni parenti ho inviato a James le congratulazioni per lo straordinario successo e l'invito a venire in Calabria nella prossima estate. I comuni dell'Alto Savuto saranno lieti di accoglierlo»

«Abbiamo sconfitto Golia»: il discorso della vittoria

Dopo la proclamazione della vittoria da parte delle principali organizzazioni che seguono lo scrutinio, Talarico si è rivolto ai suoi sostenitori con parole che hanno immediatamente assunto il valore di un messaggio politico nazionale.

«Abbiamo sconfitto Golia, abbiamo appena riconquistato il Texas e abbiamo appena dimostrato che tutto il denaro del mondo non può nulla contro il popolo del Texas», ha dichiarato.

Poi ha aggiunto: «Abbiamo appena mostrato che una politica basata sulla divisione non può nulla contro una politica basata sull'amore».

Infine, l'affondo contro i grandi finanziatori della politica americana: «Abbiamo appena lanciato un messaggio a ogni miliardario, a ogni plurimiliardario, a ogni sostenitore corrotto di questo sistema politico ormai guasto: in questo Stato, in questo Paese, il potere appartiene al popolo».